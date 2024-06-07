Англия — Исландия: получи фрибет 2222 рубля к товарищескому матчу!

7 июня состоится товарищеский матч Англия — Исландия. Начало игры — в 21:45 мск. Ты можешь получить фрибет 2222 рубля от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться, подтвердить личность и внести депозит 1000 рублей!

В последнем товарищеском матче сборная Англии разгромила Боснию и Герцеговину (3:0). Подопечные Гарета Саутгейта могли бы выиграть гораздо увереннее. Они нанесли 26 ударов, но только восемь из них пришлись в створ.

Результат и статистика объяснимы. Саутгейт выпустил экспериментальный состав. Лишь на 61-й минуте на поле появился лучший бомбардир национальной команды Гарри Кейн. После выхода форварда на замену «три льва» забили два мяча.

Квалификацию на чемпионат Европы в Германии исландцы не прошли. Они одержали только четыре победы и один раз сыграли вничью. Уступили они Боснии и Герцеговине (0:3), Словакии (1:2 и 2:4), Португалии (0:1 и 0:2), Люксембургу (1:3) и Украине (1:2).

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