Шотландия — Финляндия: получи фрибет 2222 рубля к товарищескому матчу!

7 июня состоится товарищеский матч Шотландия — Финляндия. Начало игры — в 21:45 мск. Ты можешь получить фрибет 2222 рубля от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться, подтвердить личность и внести депозит 1000 рублей!

Сборная Шотландии готовится к Евро-2024. Эта команда вступит в борьбу в первый же день, шотландцы сыграют в матче открытия турнира с хозяевами — сборной Германии. Кроме того, в соперниках по группе А Венгрия и Швейцария. Разумеется, шотландцы намерены как минимум выйти в плей-офф. В первом товарищеском матче команда довольно скромно обыграла одного из футбольных «карликов» — Гибралтар (2:0).

Сборной Финляндии мы на чемпионате Европы не увидим. В квалификации финны пропустили вперёд Данию, Словению и Казахстан. Три дня назад в товарищеской встрече команда Марку Канервы проиграла Португалии (2:4).

Зарегистрируйся и получи фрибет 2222 рубля от «Лиги Ставок»!

Реклама. Рекламодатель: ООО «ПМБК»