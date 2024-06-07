Беларусь — Россия: прогноз Романа Гутцайта на товарищеский матч

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Беларусь — Россия.

Ставка: индивидуальный тотал сборной России больше 2 за 1.95.

«Сборная России сыграет товарищеский матч против команды Беларуси, после этого футболисты отправятся в долгожданный отпуск. Сборная России очень хорошо проводила все последние домашние товарищеские матчи. Много ярких побед на заполненном стадионе «Динамо», хорошая, качественная игра нашей команды и большое количество забитых мячей.

Но, как было в той самой рекламе: всё меняется, когда сборная улетает в гости к кому бы то ни было. Результаты диаметрально противоположные. Голов забивается не всегда много. И, самое главное, качество игры часто оставляет желать лучшего.

Но сейчас наша сборная неделю имела возможность готовиться к предстоящей товарищеской встрече. Состав наигранный, футболисты хорошие. Варианты с заменами тоже достаточно интересные по ходу матча могут быть применены тренером Валерием Карпиным. И самое главное, что у сборной России всего одна игра, поэтому здесь не надо думать о том, что будет через несколько дней. Здесь можно просто поставить всех тех, кого тренер хочет видеть на поле с первых минут, и играть в тот футбол, который на протяжении недели команда отрабатывала.

Мне кажется, это может дать положительный эффект, и даже, я бы сказал, это должно дать положительный эффект, который впрямую скажется на количестве моментов, созданных нашей командой в этом выездном матче. Поэтому предположу, что сборная России окажется в состоянии забить два или более мячей своим оппонентам. Мой прогноз на эту встречу – индивидуальной тотал сборной России больше двух», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».