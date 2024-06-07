Беларусь — Россия: прогноз Константина Генича на контрольный матч

Комментатор Константин Генич дал прогноз на товарищеский матч Беларусь — Россия.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.85.

«Под руководством Карлоса Алоса Феррера сборная Беларуси может выдать шикарный матч со швейцарцами, может обыграть сборную Косова, может сыграть вничью со сборной Андорры, Мальты. В общем, команда сильно изменилась, серьёзно омолодилась и новый тренер пробует разные варианты, различных игроков. В общем, команда, которую не стоит недооценивать, но и переоценивать тоже не надо.

Но всё-таки дома сборная России играет в один футбол, а в выездных матчах немного в иной.

Прекрасные погодные условия, прекрасное поле, прекрасная, думаю, будет на трибунах атмосфера. А когда всё прекрасно, то хочется увидеть прекрасный футбол с забитыми мячами. Поэтому я здесь не буду глубоко копать. Мой прогноз – тотал больше 2.5 за коэффициент 1.85», — приводит слова Генича «РБ Спорт».