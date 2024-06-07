Беларусь — Россия: ставка Романа Павлюченко на матч в Минске

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на товарищеский матч Беларусь — Россия.

Ставка: победа России за 1.70.

«Беларусь и Россия проведут товарищеский матч 7 июня. Игра состоится в Минске. Думаю, у нашей сборной есть хорошие шансы на победу в этом противостоянии.

Беларусь не так плохо выступила в отборе на Евро-2024, пусть и успеха в нём не добилась. Но итоговая четвёртая строчка в группе – достаточно неплохой результат. От Израиля, который в итоге прошёл в стыковые матчи, сборная отстала только на три очка.

За последние восемь встреч белорусы выиграли только дважды – 1:0 с Андоррой и Косовом, идущими ниже в таблице квалификации чемпионата Европы. Но также команда сумела не уступить лидерам их группы – 0:0 с Румынией, 3:3 со Швейцарией. В марте Беларусь провела две товарищеские игры, в которых не выигрывала – 0:2 от Черногории, а также 0:0 с Мальтой.

А вот Россия в марте провела только одну товарищескую игру, но зато очень важную – с крепкой европейской сборной, Сербией. И команда Карпина не просто обыграла соперника, сдержав его атаки, но и много забила – 4:0. Если брать игру с Кубой до этого (8:0), то общий счёт в двух матчах у россиян уже 12:0.

Но вот до этого наша команда не всегда выступала так успешно – были 2:2 с Кенией, 1:1 с Катаром и даже 1:2 с Египтом U23. Всё это товарищеские игры, Россия давно отстранена от международных турниров. Но матч с Сербией показал, что определённый уровень у команды ещё есть.

В целом я тут предпочтение отдаю подопечным Карпина. Состав вызван сильный, почти все главные герои завершившейся Премьер-Лиги. Но есть и футболисты из зарубежных команд.

Я считаю, что уровень России выше, чем у Беларуси. Поставлю на успех гостей с котировкой 1.70», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».