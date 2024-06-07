Беларусь — Россия: прогноз Виктора Гусева на контрольный матч 7 июня

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Беларусь — Россия.

Ставка: обе забьют за 2.08.

«Сборная России проведёт товарищеский матч с Беларусью в Минске. У нас собрались легионеры. Амбициозные новички, сезон закончился. Наверняка им хочется проявить себя. Что такое сборная России в сезоне-2023/2024? Это пять товарищеских матчей: три победы дома и две выездных ничьих. В последний раз мы сыграли 21 марта со сборной Сербии и победили 4:0. Однако у сербов, как мне кажется, было не самое серьёзное отношение. К тому же они долго играли в меньшинстве, это сказалось на результате.

Беларусь пыталась попасть на Евро, но не сумела пройти отбор. Хотя там и была ничья с сильной Швейцарией (3:3). У команды поменялся тренер. Сейчас её возглавляет испанский специалист. В марте Беларусь сыграла вничью с Мальтой и уступила Черногории. На 11 июня у команды намечена игра с Израилем. Цель Беларуси на сегодня — подготовиться к осенним играм Лиги наций.

Всего команды провели между собой четыре игры: две ничьих и две наших победы. В последний раз соперники играли в 2015 году. Тогда мы победили со счётом 4:2. Забил Кокорин, затем мы дважды пропустили. Однако на поле вышел совсем молоденький Головин и забил. Затем Алексей Миранчук и Кержаков установили окончательный счёт.

Тогда выдалась весёлая игра. Не думаю, что и сейчас будет скучно. Сезон закончился, а игра товарищеская. Нет смысла отсиживаться в обороне. Беларусь наверняка хочет победить. Наша команда тоже не станет играть от обороны. Поэтому ожидаю яркий футбол с голами с обеих сторон», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».