Беларусь — Россия: ставка Александра Мостового на игру в Минске 7 июня

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на товарищеский матч Беларусь — Россия.

Ставка: победа России за 1.71.

«Очередной товарищеский матч проводит российская сборная. На этот раз в соперниках – Беларусь. Клубный сезон подошёл к концу, на Евро-2024 никто не участвует. Так что жду немного ленивой игры, футболисты хотят в отпуск. Но и в таких условиях всё равно рассчитываю на успех нашей сборной.

Последние матчи сборной России были богатыми на голы. Ещё в ноябре команда разгромила Кубу – 8:0. А в марте она обыграла уже более грозного соперника, тоже много забив и не пропустив – 4:0 с Сербией. Так что виден небольшой прогресс подопечных Карпина.

До этого они сыграли вничью с Кенией (2:2) и с Катаром (1:1). Хотя особой закономерности я бы тут не искал. Часто состав тасуется тренерским штабом, настрой у игроков разный, а международных турниров нет.

Беларусь могла пробиться на чемпионат Европы в Германии. В группе команда финишировала четвёртой, всего на три очка отстав от Израиля, вышедшего в стыковые матчи. В последних турах белорусы не проигрывали – 0:0 с Румынией, 3:3 со Швейцарией, 1:0 с Андоррой и 1:0 с Косовом.

Да, подопечные Карлоса Алос Феррера провели неплохой отборочный этап Евро-2024. Но я всё равно считаю нашу сборную фаворитом. Уровень многих футболистов команды Карпина довольно высокий – тут и главные звёзды РПЛ, и ведущие игроки европейских клубов. Белорусам будет тяжело добиться успеха, даже у себя дома», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».