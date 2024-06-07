Беларусь — Россия: прогноз «Чемпионата» на товарищескую игру в Минске

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на товарищеский матч Беларусь — Россия.

Ставка: победа России и тотал больше 1.5 мяча за 2.08.

Было время, когда белорусские клубы шумели в еврокубковых турнирах, но за последние несколько лет уровень развития футбола в стране снизился. Это отражается и на сборной. Она спустилась на 96-ю строчку в мировом рейтинге.

На Евро-2024 белорусы пройти отбор не сумели. Они победили только явных аутсайдеров — Косово (2:1 и 1:0) и Андорру (1:0). Таков реальный уровень белорусов. С более серьёзными соперниками они конкурировать не способны. В матче 1-го тура группового этапа квалификации они на Евро-2024 с крупным счётом уступили Швейцарии (0:5). Ещё они проиграли Израилю (1:2 и 0:1) и Румынии (1:2).

Казалось бы, удобнее соперника не найти. Однако менталитет россиян устроен иначе. За то время, что сборная отстранена от международных турниров, выявилась прозрачная истина — на встречи с сильными соперниками команда настраивается гораздо лучше.

Валерий Карпин работает над проблемой. Постепенный прогресс есть, но медленный. В последних пяти контрольных встречах национальная команда победила Камерун (1:0), Кубу (8:0) и Сербию (4:0) и сыграла вничью с Катаром (1:1) и Кенией (2:2).

Поставить на победу сборной России и тотал больше 1.5 мяча можно с коэффициентом 2.08. Во встречах с сильными соперниками Беларусь регулярно и много пропускает вне зависимости от поддержки родных трибун.

У подопечных Валерия Карпина в последнее время с результативностью стало лучше. Восемь голов Кубе и четыре пусть даже игравшей почти весь матч в меньшинстве Сербии — весьма неплохо. Нужно продолжать в том же духе.