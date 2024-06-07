Англия — Исландия: прогноз Романа Павлюченко на игру 7 июня

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на товарищеский матч Англия — Исландия.

Ставка: победа Англии с форой (-2) за 1.90.

«Англия на своём поле примет Исландию в рамках товарищеского матча. Думаю, никакой интриги тут нет. В рамках подготовки к Евро-2024 «родоначальники футбола» выступают собранно и уверенно.

Англичане на днях провели товарищеский матч с Боснией и Герцеговиной. Сумела команда Саутгейта в доминирующей манере выиграть со счётом 3:0. Среди авторов забитых мячей и новая звезда АПЛ – Палмер.

До этого Англия шла на небольшой серии без побед. Началась она ещё в квалификации Евро-2024 – заключительный тур с Северной Македонией (1:1). В итоге «три льва» всё равно сумели финишировать первыми. Но затем они также не справились с Бразилией (0:1) и с Бельгией (2:2).

Исландия была близка к попаданию в финальный раунд чемпионата Европы. В группе команда финишировала на четвёртой строчке, но благодаря своему рейтингу в Лиге наций она всё равно попала в стыковые матчи. Там сперва прошли Израиль (4:1), но затем не справились с Украиной (1:2).

Товарищеские матчи исландцев особого смысла рассматривать нет – 2:0 с Гондурасом и 1:0 с Гватемалой. Сейчас соперник у них будет совсем другого уровня. Игра ещё и проходит в Лондоне. Так что никаких шансов тут для гостей не вижу.

Ставлю на выигрыш сборной Англии с форой (-2) мяча с котировкой 1.90», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».