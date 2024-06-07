Англия — Исландия: прогноз «Чемпионата» на товарищескую игру

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на товарищеский матч Англия — Исландия.

Ставка: победа Англии с форой (-2.5) за 2.08.

В последнем товарищеском матче сборная Англии разгромила Боснию и Герцеговину (3:0). Подопечные Гарета Саутгейта могли бы выиграть гораздо увереннее. Они нанесли 26 ударов, но только восемь из них пришлись в створ.

Результат и статистика объяснимы. Саутгейт выпустил экспериментальный состав. Лишь на 61-й минуте на поле появился лучший бомбардир национальной команды Гарри Кейн. После выхода форварда на замену «три льва» забили два мяча.

В предстоящем матче Кейн наверняка получит больше игрового времени. В соперниках более сильная сборная. Впрочем, не настолько, чтобы бросать в бой все силы. Энергию Джуда Беллингема наставник сборной Англии решил поберечь. Он предоставил хавбеку недельный отпуск после финала Лиги чемпионов.

Практически все футболисты Исландии на клубном уровне выступают за середняков или аутсайдеров. Некоторые из них при этом выполняют роль резервистов. Разве может национальная команда при таком раскладе быть успешной?

Квалификацию на чемпионат Европы в Германии исландцы не прошли. Они одержали только четыре победы и один раз сыграли вничью. Уступили Боснии и Герцеговине (0:3), Словакии (1:2 и 2:4), Португалии (0:1 и 0:2), Люксембургу (1:3) и Украине (1:2). Большое количество пропущенных мячей навевает на грустные мысли.

Поставить на победу сборной Англии с форой (-2.5) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.08. Мало того, что исландцы много пропускают в матчах с сильными соперниками, так они ещё и толком ничего не могут создать в нападении. Им не хватает техники, скорости и слаженности.