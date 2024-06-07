Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Армения — Казахстан: ставка Александра Мостового на товарищескую встречу

Армения — Казахстан: ставка Александра Мостового на товарищескую встречу
Аудио-версия:
Комментарии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на товарищеский матч Армения — Казахстан

Ставка: ТМ 2.5 за 1.70.

«В товарищеском матче встретятся Армения и Казахстан. Обе команды не попали на чемпионат Европы. Так что они просто проводят спарринг. Жду тут примерно равной игры без большого количества голов.

Казахстан, к сожалению, не сумел прорваться на чемпионат Европы в Германии. Групповой этап довольно неплохо провела команда, добыла много трудных очков, но под конец зачастила с неудачами и финишировала четвёртой. Но в стыки казахстанцы всё равно прошли. Правда, там их жёстко в первом же раунде выбила Греция – 5:0.

Я думаю, для Казахстана это в любом случае был большой опыт. Возможно, уже в Лиге наций команда добьётся большего успеха. Тем более сейчас сборную возглавил Станислав Черчесов, который точно привнесёт в команду боевой победный дух. Пока что, правда, Казахстан играет без него.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
07 июня 2024, пятница. 19:00 МСК
Армения
Не начался
Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А вот последние результаты Армении были далеко не такими позитивными, как у её противника. Сборная идёт на серии без побед из девяти матчей. За этот период армяне всего пару раз сыграли вничью. Так что об успешном отборе на Евро-2024 команда не могла и думать.

В последних товарищеских матчах разгромных поражений у Армении не было. Всегда в один мяч команда уступала – 0:1 с Косовом, 1:2 с Чехией и 1:2 со Словенией. Сейчас я жду подобного исхода. Обе команды просто проводят товарищеский матч, ни к чему не готовясь. Так что, вероятно, тут нас ждёт осторожный тактический футбол с небольшим количеством голов.

Чуть больше верю в успех Казахстана. Но поставлю на голы – тотал меньше 2.5», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».

Материалы по теме
Черчесов способен на чудеса, Довбик превзойдёт поляков. Экспресс на футбол
Черчесов способен на чудеса, Довбик превзойдёт поляков. Экспресс на футбол
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android