Армения — Казахстан: ставка Александра Мостового на товарищескую встречу

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на товарищеский матч Армения — Казахстан

Ставка: ТМ 2.5 за 1.70.

«В товарищеском матче встретятся Армения и Казахстан. Обе команды не попали на чемпионат Европы. Так что они просто проводят спарринг. Жду тут примерно равной игры без большого количества голов.

Казахстан, к сожалению, не сумел прорваться на чемпионат Европы в Германии. Групповой этап довольно неплохо провела команда, добыла много трудных очков, но под конец зачастила с неудачами и финишировала четвёртой. Но в стыки казахстанцы всё равно прошли. Правда, там их жёстко в первом же раунде выбила Греция – 5:0.

Я думаю, для Казахстана это в любом случае был большой опыт. Возможно, уже в Лиге наций команда добьётся большего успеха. Тем более сейчас сборную возглавил Станислав Черчесов, который точно привнесёт в команду боевой победный дух. Пока что, правда, Казахстан играет без него.

А вот последние результаты Армении были далеко не такими позитивными, как у её противника. Сборная идёт на серии без побед из девяти матчей. За этот период армяне всего пару раз сыграли вничью. Так что об успешном отборе на Евро-2024 команда не могла и думать.

В последних товарищеских матчах разгромных поражений у Армении не было. Всегда в один мяч команда уступала – 0:1 с Косовом, 1:2 с Чехией и 1:2 со Словенией. Сейчас я жду подобного исхода. Обе команды просто проводят товарищеский матч, ни к чему не готовясь. Так что, вероятно, тут нас ждёт осторожный тактический футбол с небольшим количеством голов.

Чуть больше верю в успех Казахстана. Но поставлю на голы – тотал меньше 2.5», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».