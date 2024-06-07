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Армения — Казахстан: прогноз «Чемпионата» на контрольную игру

Армения — Казахстан: прогноз «Чемпионата» на контрольную игру
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Армения — Казахстан.

Ставка: обе забьют за 1.92.

Казахстанцы стали одним из главных открытий квалификации на Евро-2024, но стараний Магомеда Адиева не хватило для получения путёвки в финальный раунд турнира. Совсем недавно стало известно, что на посту главного тренера «ястребов» его сменит Станислав Черчесов.

Назначение Черчесова должно взбодрить казахстанцев. Им необходимо исправиться после крупного поражение в полуфинальном матче отбора на Евро-2024 с Грецией (0:5). Болельщики ждут побед.

Впрочем, не только «ястребы» задолжали поклонникам. После яркого начала квалификации сборная Армении угодила в чёрную полосу. Она не выиграла ни одной из девяти последних встреч, учитывая товарищеские. Вничью сыграла с Турцией (1:1) и Уэльсом (1:1).

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
07 июня 2024, пятница. 19:00 МСК
Армения
Не начался
Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В последней контрольной встрече с крепкой Словенией (1:2) подопечные Александра Петракова выступили с хорошим настроем и рвением. Они нанесли в два с лишним раза больше ударов, чем соперник. Однако даже для того, чтобы зацепиться за ничью, этого оказалось недостаточно.

Не факт, что даже дома армяне сумеют победить казахстанцев. Их кризис затянулся. Перспективным вариантом для ставки видится «обе забьют» за коэффициент 1.92. Последняя очная встреча закончилась именно так. С тех пор «ястребы» стали опаснее и непредсказуемее.

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