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Германия — Греция: прогноз Константина Генича на матч в Мёнхенгладбахе

Германия — Греция: прогноз Константина Генича на матч в Мёнхенгладбахе
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Германия – Греция.

Ставка: ТМ 3 за 1.83.

«Сборная Германии, хозяева чемпионата Европы, продолжают подготовку под руководством Юлиана Нагельсмана. Пробует Нагельсман разные варианты, разные сочетания игроков. И последний матч в Нюрнберге, откровенно говоря, немцам не удался — сыграли вничью 0:0 со сборной Украины, хотя было огромное количество ударов, 11 угловых, но забить в ворота украинцев так и не смогли.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
07 июня 2024, пятница. 21:45 МСК
Германия
Не начался
Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сейчас сыграют в Мёнхенгладбахе против сборной Греции. Греки — соперник очень кусачий, неуступчивый. Ну и, исходя из этого, вряд ли, я думаю, сборная Греции в открытый футбол ввяжется с хозяевами Евро, поэтому жду плотный, тесный футбол, с большим количеством единоборств. Грекам тоже есть что доказывать. Команда очень самобытная, очень амбициозная, поэтому, на мой взгляд, и здесь большого количества голов ждать не стоит. Сборная Германии при Нагельсмане в четырёх из пяти последних матчей играет сплошь «низы». Поэтому я бы рассмотрел вариант «тотал меньше 3» за 1.83», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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