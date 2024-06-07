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Армения — Казахстан: прогноз Константина Генича на товарищеский матч в Ереване

Армения — Казахстан: прогноз Константина Генича на товарищеский матч в Ереване
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Армения – Казахстан.

Ставка: обе забьют за 1.82.

«В Ереване сборная Армении сыграет со сборной Казахстана. Это товарищеский матч. Армяне проиграли не так давно сборной Словении 1:2, и сейчас домашняя игра, а дома армяне перед своими болельщиками всегда стараются играть весело, активно и очень напористо.

Сборная Казахстана – соперник, приблизительно по уровню подходящий сборной Армении, и тут серьёзного разброса в коэффициентах нет, даже несмотря на то, что армяне играют дома. У Казахстана сменился тренер: одного российского специалиста сменил другой. Вместо Адиева теперь Черчесов, но не Черчесов готовит команду к этим матчам, а Руслан Балтиев, но наверняка Станислав Саламович будет внимательным образом наблюдать за игрой своей новой команды. И, учитывая, что армяне не всегда уверенно и качественно играют в обороне, я думаю, что у сборной Казахстана на контратаках, как она любит, или на стандартах есть шансик сборную Армении подловить. Ну и, соответственно, армяне, играющие дома, чтобы ушли без забитого мяча, тоже большие сомнения.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
07 июня 2024, пятница. 19:00 МСК
Армения
Не начался
Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Я думаю, что тут команды захотят своих болельщиков порадовать хорошим открытым футболом, поэтому «обе забьют» за 1,82», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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