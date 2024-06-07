Армения — Казахстан: прогноз Константина Генича на товарищеский матч в Ереване

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Армения – Казахстан.

Ставка: обе забьют за 1.82.

«В Ереване сборная Армении сыграет со сборной Казахстана. Это товарищеский матч. Армяне проиграли не так давно сборной Словении 1:2, и сейчас домашняя игра, а дома армяне перед своими болельщиками всегда стараются играть весело, активно и очень напористо.

Сборная Казахстана – соперник, приблизительно по уровню подходящий сборной Армении, и тут серьёзного разброса в коэффициентах нет, даже несмотря на то, что армяне играют дома. У Казахстана сменился тренер: одного российского специалиста сменил другой. Вместо Адиева теперь Черчесов, но не Черчесов готовит команду к этим матчам, а Руслан Балтиев, но наверняка Станислав Саламович будет внимательным образом наблюдать за игрой своей новой команды. И, учитывая, что армяне не всегда уверенно и качественно играют в обороне, я думаю, что у сборной Казахстана на контратаках, как она любит, или на стандартах есть шансик сборную Армении подловить. Ну и, соответственно, армяне, играющие дома, чтобы ушли без забитого мяча, тоже большие сомнения.

Я думаю, что тут команды захотят своих болельщиков порадовать хорошим открытым футболом, поэтому «обе забьют» за 1,82», — приводит слова Генича «РБ Спорт».