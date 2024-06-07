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Польша — Украина: прогноз Артура Петросьяна на контрольную встречу

Польша — Украина: прогноз Артура Петросьяна на контрольную встречу
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Польша — Украина.

Ставка: Украина не проиграет и ТМ 3.5 за 1.85.

«Что касается поляков, я, честно говоря, не жду никаких свершений от бело-красных. Сколько видел их, ни разу приятного впечатления они на меня не производили. Достаточно провально провели отборочную кампанию к Евро, третье место в группе заняли позади Албании и Чехии, всего три победы в восьми матчах одержали, выиграли только у Фарер дважды. Ну и попали на Евро только благодаря своему предшествующему выступлению в Лиге наций. В общем, как-то не очень здорово происходит смена поколений у поляков. Это достаточно средняя команда, можно сказать, во всех линиях, особенно в игре в обороне не очень здорово поляки выглядят последние года полтора. Так что ничего от поляков на этом чемпионате Европы не жду.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
07 июня 2024, пятница. 21:45 МСК
Польша
Не начался
Украина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Что касается сборной Украины, там обратная ситуация. Буквально по всем параметрам Украина прямо сейчас выглядит предпочтительнее поляков. Она лучше и тактически, и кадрово, в каждой линии у неё есть классные игроки. То есть даже в воротах не было в финале Лиги чемпионов Лунина, который, собственно, «Реал» Мадрид вывел туда, приболел, вышел с немцами Трубин и отыграл очень здорово, достойно. В общем, и в воротах два качественных голкипера, и в центре обороны Забарный – одно из открытий АПЛ в этом сезоне. Понятно, в полузащите хватает классных игроков, одно из открытий Ла Лиги – Довбик — впереди играет. Ну и масса других ярких игроков. Поэтому если забегать вперёд и на Евро, то шансы Украины кажутся предпочтительнее, чем у поляков, и в этом конкретном матче тоже. Учитывая стилистику игры команды Реброва, не думаю, что здесь будет много забитых мячей, всё-таки в достаточно прагматичной манере действуют украинцы.

Поэтому самое оптимальное здесь, касаемо исхода: гости не проиграют и тотал меньше 3.5 за 1.85», — приводит слова Петросьяна «РБ Спорт».

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