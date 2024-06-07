Польша — Украина: прогноз Артура Петросьяна на контрольную встречу

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Польша — Украина.

Ставка: Украина не проиграет и ТМ 3.5 за 1.85.

«Что касается поляков, я, честно говоря, не жду никаких свершений от бело-красных. Сколько видел их, ни разу приятного впечатления они на меня не производили. Достаточно провально провели отборочную кампанию к Евро, третье место в группе заняли позади Албании и Чехии, всего три победы в восьми матчах одержали, выиграли только у Фарер дважды. Ну и попали на Евро только благодаря своему предшествующему выступлению в Лиге наций. В общем, как-то не очень здорово происходит смена поколений у поляков. Это достаточно средняя команда, можно сказать, во всех линиях, особенно в игре в обороне не очень здорово поляки выглядят последние года полтора. Так что ничего от поляков на этом чемпионате Европы не жду.

Что касается сборной Украины, там обратная ситуация. Буквально по всем параметрам Украина прямо сейчас выглядит предпочтительнее поляков. Она лучше и тактически, и кадрово, в каждой линии у неё есть классные игроки. То есть даже в воротах не было в финале Лиги чемпионов Лунина, который, собственно, «Реал» Мадрид вывел туда, приболел, вышел с немцами Трубин и отыграл очень здорово, достойно. В общем, и в воротах два качественных голкипера, и в центре обороны Забарный – одно из открытий АПЛ в этом сезоне. Понятно, в полузащите хватает классных игроков, одно из открытий Ла Лиги – Довбик — впереди играет. Ну и масса других ярких игроков. Поэтому если забегать вперёд и на Евро, то шансы Украины кажутся предпочтительнее, чем у поляков, и в этом конкретном матче тоже. Учитывая стилистику игры команды Реброва, не думаю, что здесь будет много забитых мячей, всё-таки в достаточно прагматичной манере действуют украинцы.

Поэтому самое оптимальное здесь, касаемо исхода: гости не проиграют и тотал меньше 3.5 за 1.85», — приводит слова Петросьяна «РБ Спорт».