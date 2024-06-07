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Англия — Исландия: прогноз Константина Генича на товарищескую встречу на «Уэмбли»

Англия — Исландия: прогноз Константина Генича на товарищескую встречу на «Уэмбли»
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Англия – Исландия.

Ставка: счёт 1:0, 2:0 или 3:0 за 2.32.

«Продолжается подготовка многих команд к Евро-2024. И сборная Англии, которая является одним из фаворитов предстоящего турнира, проведёт домашний матч против сборной Исландии. Англичане недавно обыграли сборную Боснии и Герцеговины 3:0, достаточно уверенно, без каких-либо проблем. Исландцы готовятся к сентябрьским матчам Лиги наций. Поэтому тут, разумеется, команды по-разному, наверное, должны отнестись к этой встрече.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
07 июня 2024, пятница. 21:45 МСК
Англия
Не начался
Исландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Я думаю, что Англия достаточно легко дома на «Уэмбли» должна такого соперника обыгрывать, но сомневаюсь, что больше трёх мячей она забьёт. Я думаю, что исландцы не забьют в этой встрече. У Англии достаточно неплохо выстроенная оборона. И вообще, за последние там почти 20 матчей англичане только раз уступили. Это было в матче со сборной Бразилии, также сыграли вничью со сборной Бельгии не так давно 2:2. Но атака у исландцев не такая мощная.

Поэтому я бы сыграл «мультисчёт», мне нравится это предложение за хороший коэффициент. 1:0, 2:0, 3:0 – с одним из этих трёх результатов сборная Англии исландцев обыграет. Коэффициент – 2.32. Можно попробовать», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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