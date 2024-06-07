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Букмекеры назвали самый вероятный счёт матча Беларусь — Россия

Букмекеры назвали самый вероятный счёт матча Беларусь — Россия
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7 июня на стадионе «Динамо» в Минске пройдёт товарищеский матч между сборными Беларуси и России. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение подопечным Валерия Карпина: поставить на победу сборной России можно с коэффициентом 1.70, что составляет примерно 59% вероятности. Успех команды Беларуси оценён в 6.10 (15%). Ставки на ничью принимаются за 3.80 (26%).

Наиболее вероятный исход встречи — 1:0 в пользу сборной России (6.10). С коэффициентом 6.30 предлагается заключить пари на победу подопечных Валерия Карпина со счётом 2:0.

Ниже оценивается вероятность ничьей 1:1 (6.90) и победы сборной России со счётом 2:1 (8.50). Сделать ставку на на нулевую ничью предлагается за 10.50.

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