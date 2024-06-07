Польша — Украина: прогноз «Чемпионата» на матч

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на товарищеский матч Польша — Украина, который состоится 7 июня.

Ставка: победа Украины за 2.75.

У бело-красных была слабая группа в отборе на Евро-2024, но она не показала достойной игры. Поляки заняли третье место в группе, а в стыковых матчах показали уверенный результат. «Белые орлы» победили Эстонию (5:1) и Уэльс (0:0, 5:4 пен.). Для сборной Польши это будет первая контрольная встреча в рамках подготовки к чемпионату Европы.

Сборная Украины тоже вышла на Евро-2024 через стыковые матчи. Команда победила Боснию и Герцеговину (2:1), а в финале выиграла у Исландии (2:1). Жёлто-синие собрали достойный состав. Многие футболисты провели замечательный сезон на клубном уровне. В их числе Андрей Лунин и Артём Довбик. Но даже Трубин достойно сыграл в воротах в минувшей товарищеской встрече с Германией (0:0).

Поляки переживают непростые времена, и вряд ли они способны выиграть у такой организованной и стабильной команды, как Украина. Мы больше склоняемся к тому, что украинцы одержат победу с коэффициентом 2.75.