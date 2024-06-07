Германия — Греция: прогноз на товарищеский матч

Автор «Чемпионата» Николай Павлов сделал прогноз на товарищеский матч Германия — Греция.

Ставка: победа Германии с форой (-1.5) за 1.84.

Бундестим завершает цикл подготовки к домашнему чемпионату Европы. Главный тренер Юлиан Нагельсман тщательно подошёл к выбору состава и получил в итоге сплав опыта, который есть у Мануэля Нойера, Илкая Гюндогана, и работоспособности молодых Джамала Мусиалы, Флориана Вирца и Кая Хаверца.

В минувшей товарищеской встрече с Украиной, которая завершилась вничью (0:0), в обороне надёжно сыграли Жонатан Та и Вальдемар Антон. Михаил Мудрик и Артём Довбик не сумели создать серьёзные проблемы голкиперу Германии Мануэлю Нойеру. Тем не менее к линии нападения у тренерского штаба возникли вполне обоснованные претензии.

Вызывает удивление, как форварды бундестим не реализовали хотя бы один момент, поскольку они создали достаточно голевых ситуаций. 26 ударов нанесли они по воротам, но подвела точность. Скорее всего сказались физические нагрузки на тренировочном сборе, которые снизили концентрацию игроков.

Сборная Греции неудачно провела отборочный турнир Евро-2024. В группе с Францией и Нидерландами греки заняли третье место, набрав 13 очков. У команды был шанс пробиться на чемпионат Европы через плей-офф, но «эллины» уступили в решающем матче Грузии.

Юлиан Нагельсман остался доволен самоотдачей команды в минувшей встрече, но отсутствие забитых мячей вызывает обеспокоенность наставника бундестим. Поскольку до старта Евро-2024 остались считаные дни, игроки постараются показать максимум своего потенциала, чтобы зарезервировать место в стартовом составе. Мы рекомендуем ставку на победу Германии с форой (-1.5) за 1.84.