Букмекеры оценили шансы сборной Португалии победить Хорватию

8 июня состоится товарищеский матч Португалия — Хорватия. Начало игры запланировано на 19:45 мск.

Букмекеры считают фаворитами хозяев: поставить на победу португальцев можно с коэффициентом 1.72. Это примерно 55% вероятности. Успех хорватов оценён в 5.50 (18%). Ставки на ничью принимаются за 3.70 (27%).

Аналитики считают, что матч Португалия — Хорватия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.86.

Если забьют футболисты сборной Португалии, сыграет коэффициент 1.15. Гол в исполнении Хорватии доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Сделать ставку на победу сборной Португалии в два и более мяча предлагают за 2.75.