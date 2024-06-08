Швеция — Сербия: эксперты назвали фаворита матча

8 июня состоится товарищеский матч Швеция — Сербия. Начало игры — в 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам поля. Поставить на победу шведов можно с коэффициентом 2.52. Это примерно 39% вероятности. Успех сербов оценён в 2.87 (33%). Ставки на ничью принимаются за 3.40 (28%).

Аналитики считают, что матч Швеция — Сербия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.02.

Если забьют футболисты сборной Швеции, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Сделать ставку на гол в первые 15 минут предлагается с коэффициентом 3.20. На гол в каждом тайме дают 1.75.