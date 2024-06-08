Дания — Норвегия: прогноз букмекеров на матч

8 июня на стадионе «Брондбю» в Дании состоится товарищеский матч Дания — Норвегия. Начало игры намечено на 20:30 мск.

Букмекеры считают фаворитами хозяев: поставить на победу сборной Дании можно с коэффициентом 2.26. Это примерно 42% вероятности.

Успех сборной Норвегии оценён в 3.60 (27%). Ставки на ничью принимаются за 3.20 (31%). Если сборная Норвегии не проиграет, зайдёт коэффициент 1.64.

Аналитики считают, что матч Дания — Норвегия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.97.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол в исполнении сборной Норвегии доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.69.