Букмекеры назвали шансы сборной Испании разгромить Северную Ирландию

8 июня в Испании на стадионе «Иберостар» состоится товарищеский матч Испания — Северная Ирландия. Начало встречи запланировано на 22:30 мск.

Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу испанцев можно с коэффициентом 1.10. Это примерно 87% вероятности. Успех североирландцев оценивается в 26.0 (4%). На ничью дают коэффициент 11.0 (9%).

Букмекеры считают, что игра Испания — Северная Ирландия получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.34, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.89. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.31. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.40.

Заключить пари на победу сборной Испании с форой (-2.5 гола) предлагается за 1.95 (49%). Ставки на победу Северной Ирландии с форой (+2.5) принимаются за 1.90 (51%).