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Эксперты оценили шансы ЦСКА выиграть РПЛ во главе с Марко Николичем

Марко Николич был назначен на пост главного тренера ЦСКА. Официально об этом объявили 6 июня. Ранее должность занимал Владимир Федотов, но сезон-2023/2024 разочаровал руководство. Армейцы заняли шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков в 30 турах.

Затем последовала ещё одна приятная новость. На официальном сайте ЦСКА объявил, что в тренерский штаб Марко Николича войдёт Алексей Березуцкий. Ранее защитник возглавлял армейцев в сезоне-2021/2022.

Эксперты оценили шансы ЦСКА выиграть чемпионат России под руководством Марко Николича и Алексея Березуцкого коэффициентом 12.0. Столько же предлагают на возможное чемпионство «Краснодара», «Локомотива» и «Динамо».

Фаворитом на победу в сезоне-2024/2025 РПЛ считают «Зенит». Поставить на это событие можно за 1.67. Шансы «Спартака» на золото оценили в 8.00.