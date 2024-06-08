Ига Свёнтек — Ясмин Паолини: прогноз на финал «Ролан Гаррос»

Финалистками «Ролан Гаррос» стали четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира полька Ига Свёнтек (1) и 15-я ракетка мира итальянка Ясмин Паолини (12). Встреча состоится 8 июня, начало – в 16:00 мск. Мы подготовили прогноз на игру.

Прогноз: победа Иги Свёнтек со счётом 2:1 по сетам за 4.00.

Полька оправдала все ожидания. Она добралась до финала, пребывает в отличной форме и показывает великолепную игру. За все шесть матчей Открытого чемпионата Франции Свёнтек проиграла только один сет – Наоми Осаке. Больше трудностей у неё не было.

Для Ясмин Паолини это лучший сезон в карьере. Она уже является победительницей турнира в Дубае, но это достижение даже рядом не стоит с выходом в финал «Ролан Гаррос». Неожиданно! Её считали аутсайдером в матчах с Еленой Рыбакиной и Миррой Андреевой, но она оказалась сильнее и одержала победы.

Если выход в финал Открытого чемпионата Франции Свёнтек был вполне ожидаем, то предсказать такой прорыв от Паолини было невозможно. Вероятнее всего, Ига будет владеть тотальным преимуществом, а итальянка, впервые играющая на таком высоком уровне, начнёт нервничать. Быть может, другого шанса выиграть ТБШ у неё уже никогда не будет. Эта мотивация поможет ей выиграть хотя бы один сет, но не более. Наш прогноз на победу Свёнтек со счётом 2:1 по сетам за 4.00.