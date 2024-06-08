Джаред Каннонье — Нассурдин Имавов: прогноз на бой UFC

В ночь с 8 на 9 июня на арене «The KFC Yum! Center» в Луисвилле пройдёт турнир UFC on ESPN 57. В главном событии в среднем весе подерутся Джаред Каннонье и Нассурдин Имавов. Начало поединка – не ранее 5:30 мск.

Прогноз: победа Имавова за 1.93.

Невероятный бой ожидает нас утром в воскресенье. Несмотря на 40-летний возраст, Каннонье всё ещё в хорошей форме. Ему необходимо взять пример с Шона Стрикленда, который сдерживал давление Имавова на протяжении всех 25 минут и выиграл единогласным решением судей.

Нассурдину хорошо бы действовать в таком же режиме, как в минувшем поединке с Романом Долидзе. Он использовал свою скорость, быстро передвигался, наносил разящие удары и довёл дело до победы судейским решением. Главное не позволять Джареду проводить тейкдауны.

С последнего боя Каннонье прошёл практически год. У него была травма, с которой Джаред боролся. Ему будет непросто вернуться в октагон и справиться со скоростью Имавова. Вероятнее всего, Русский снайпер разберёт 40-летнего бойца и выиграет.