Джаред Каннонье — Нассурдин Имавов: ставки и коэффициенты на бой UFC

В ночь с 8 на 9 июня на арене «The KFC Yum! Center» в Луисвилле пройдёт турнир UFC on ESPN 57. В главном событии в среднем весе подерутся Джаред Каннонье и Нассурдин Имавов. Начало поединка – не ранее 5:30 мск.

Букмекеры не смогли определиться с фаворитом. Они считают, что шансы равны, предлагая поставить на победу любого из бойцов с коэффициентом 1.92. Вероятность ничьей оценили в 50.0.

Эксперты считают, что поединок продлится всю дистанцию. Поставить на тотал больше 4.5 раунда можно за 1.66, а тотал меньше 4.5 раунда идёт за 2.15. Ставки на то, что бой закончится нокаутом, принимают с коэффициентом 2.65.

Букмекеры оценили вероятность победы Каннонье досрочно коэффициентом 3.25. Единогласным решением – 4.60.

Ставки на победу Русского снайпера нокаутом принимают с коэффициентом 5.30. Если Имавов выиграет в первом раунде, сыграет 12.0.