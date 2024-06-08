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Испания — Северная Ирландия: ставка Игоря Семшова на товарищеский матч

Испания — Северная Ирландия: ставка Игоря Семшова на товарищеский матч
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на товарищеский матч Испания – Северная Ирландия.

Ставка: победа Испании с форой (-2.5) за 1.88.

«Сборная Испании спокойно и размеренно готовится к чемпионату Европы. Подопечные Луиса де ла Фуэнте недавно, 5 июня, в рамках этой подготовки провели товарищеский матч со сборной Андорры и ожидаемо разгромили соперника — 5:0. А в квалификации в своей группе испанцы уверенно обошли Норвегию, Шотландию, Грузию и Кипр, потерпев одно поражения от шотландцев, но выиграв все остальные встречи и опередив тех же горцев, которые стали вторыми, на восемь очков. Плюс Испания забила 25 мячей.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
08 июня 2024, суббота. 22:30 МСК
Испания
Не начался
Северная Ирландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Что же касается ближайшего соперника «Красной фурии», то Северная Ирландия ничего интересного в отборе на Евро не показала. Команда Майкла О'Нила выиграла в своей группе три матча, в том числе у Дании, когда та уже забронировала себе первое место, и опередила только сборную Сан-Марино, при отрицательной разнице забитых и пропущенных мячей.

Нет, Северная Ирландия на Мальорке очень уж крупно не проиграет, но свои минимум три мяча Испания забьёт

Сборная Испании выиграет с разницей в три мяча», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».

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