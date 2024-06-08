Испания — Северная Ирландия: прогноз «Чемпионата» на товарищескую игру

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на товарищеский матч Испания — Северная Ирландия.

Ставка: победа Испании с форой (-2.5) за 1.94.

«Красная фурия» в процессе подготовки к Евро-2024 провела матч с Андоррой и одержала крупную победу со счётом 5:0. Главный тренер сборной Луис де ла Фуэнте остался доволен качеством игры в атаке: его подопечные нанесли 21 удар, создали много опасных моментов и были максимально мотивированы, несмотря на статус соперника. Забитыми мячами отметились: Айосе Перес, Ферран Торрес и хет-трик оформил Микель Оярсабаль.

Испания уверенно прошла отборочный турнир Евро-2024. Команда победила в семи матчах из восьми, набрала 21 очко и заняла первое место в таблице. Стоит отметить высокую результативность подопечных Луиса де ла Фуэнте, которые забили 25 мячей. После довольно скучной и прагматичной схемы Луиса Энрике болельщики с удовольствием восприняли перемены.

Северная Ирландия также находится в процессе омоложения состава, который затеял главный тренер Майкл О'Нил. В последних матчах в основе появляются талантливые Ши Чарльз из «Саутгемптона» и Конор Брэдли из «Ливерпуля». Именно на них возлагает надежды тренерский штаб сборной.

Квалификацию к Евро-2024 Северная Ирландия провалила. Подопечные Майкла О'Нила проиграли семь матчей из 10, набрав всего девять очков.

Подготовка Луиса де ла Фуэнте к первому крупному турниру во главе сборной идёт по плану. «Красная фурия» в хорошем физическом состоянии и должна выйти на пик формы к стартовой игре Евро-2024. Северная Ирландия пока не готова к такому уровню соперника. Мы рекомендуем ставку на победу Испании с форой (-2.5) за 1.94.