Испания — Северная Ирландия: прогноз Александра Вишневского на матч 8 июня

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на товарищеский матч Испания — Северная Ирландия.

Ставка: ТМ 3.5 за 1.90.

«Наконец-то поговорим о сборной Испании и её подготовке к чемпионату Европы. Подготовка эта состоит всего лишь из двух товарищеских матчей. В первом из них команда Луиса де ла Фуэнте дома обыграла сборную Андорры со счётом 5:0. Но качество игры сборной Испании не то чтобы было очень классным, по крайней мере, первый тайм был откровенно вялым.

И теперь я дам прогноз на матч, в котором сборная Испании играет с соперником принципиально другого уровня, сборная Северной Ирландии гораздо сильнее. Это команда, которая в позапрошлом розыгрыше чемпионата Европы дошла до 1/8 финала. И последние товарищеские матчи сборной Северной Ирландии показывают, что она добивается неплохих результатов и показывает «низовой» футбол, команда мало забивает, мало пропускает. В прошлой встрече они обыграли Шотландию в гостях со счётом 1:0. Сыграли перед этим 1:1 с Румынией. А ещё ранее вообще была победа над сборной Дании 2:0. Хоть я и так превознёс эту команду, но надо помнить, что она в группе заработала всего лишь девять очков.

Сейчас прекрасное поколение сборной Испании ушло, и по именам сборная Испании выглядит не так здорово, но при этом она продолжает постоянно выигрывать.

Я думаю, что голов в этом матче будет не очень много. Вряд ли сборная Испании будет создавать голевые моменты очень легко. Отсюда моя ставка тотал меньше 3.5 за 1.90», — приводит слова Вишневского «РБ Спорт».