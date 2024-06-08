Португалия — Хорватия: прогноз Тимура Журавеля на контрольный матч

Комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч Португалия – Хорватия.

Ставка: победа Португалии и ТБ 2.5 за 2.70.

«Надо сказать, что у меня полное ощущение, что амортизация команды Хорватии как-то заканчивается. Да, они крупно выиграли в последней товарищеской игре, но вам не кажется, что новое поколение, такое же яркое, как прошлое, всё-таки не подошло к хорватской сборной?

А вот португальцы под руководством Роберто Мартинеса, очень крутого испанского тренера, забивают, бегут вперёд, и мне кажется, что будут начинать чемпионат Европы фаворитами.

Именно поэтому в этой игре я бы порекомендовал вам поставить на Португалию через тотал больше 2.5. Последний товарищеский матч португальцев закончился со счётом 4:2, так что здесь от хорватов они тоже пропустят, но забьют больше, поскольку они просто хороши», — приводит слова Журавеля «РБ Спорт».