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Португалия — Хорватия: прогноз Тимура Журавеля на контрольный матч

Португалия — Хорватия: прогноз Тимура Журавеля на контрольный матч
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Комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч Португалия – Хорватия.

Ставка: победа Португалии и ТБ 2.5 за 2.70.

«Надо сказать, что у меня полное ощущение, что амортизация команды Хорватии как-то заканчивается. Да, они крупно выиграли в последней товарищеской игре, но вам не кажется, что новое поколение, такое же яркое, как прошлое, всё-таки не подошло к хорватской сборной?

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
08 июня 2024, суббота. 19:45 МСК
Португалия
Не начался
Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А вот португальцы под руководством Роберто Мартинеса, очень крутого испанского тренера, забивают, бегут вперёд, и мне кажется, что будут начинать чемпионат Европы фаворитами.

Именно поэтому в этой игре я бы порекомендовал вам поставить на Португалию через тотал больше 2.5. Последний товарищеский матч португальцев закончился со счётом 4:2, так что здесь от хорватов они тоже пропустят, но забьют больше, поскольку они просто хороши», — приводит слова Журавеля «РБ Спорт».

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