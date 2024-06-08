Португалия — Хорватия: ставка Романа Павлюченко на игру 8 июня

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на товарищеский матч Португалия — Хорватия.

Ставка: победа Португалии за 1.71.

«Португалия и Хорватия встретятся в товарищеском матче 8 июня. Конечно, топовая пара. Подобное противостояние мы, возможно, увидим в плей-офф предстоящего Евро-2024. Чуть больше я в их паре верю в победу Португалии.

У португальцев снова собирается очень сильная команда. Много топовых игроков из главных европейских чемпионатов. Конечно, важную роль наставника в коллективе играет Криштиану Роналду, который впервые выступит на крупном международном турнире после сезона в саудовской лиге. Но и без него хватает сильных исполнителей у сборной.

Несколько дней назад свой уровень команда продемонстрировала в матче с Финляндией, где забила четыре мяча, правда, и пропустила два — 4:2. Если же брать период после ЧМ-2022, то команда Роберто Мартинеса проиграла всего один раз, и то в товарищеском спарринге — 0:2 от Словении. В отборочном этапе Евро-2024 Португалия не потеряла ни одного очка.

Хорватия тоже показала неплохие результаты в отборе на чемпионат Европы, пусть и без поражений им пройти квалификацию не удалось. Но итоговая вторая строчка позволила команде напрямую выйти на Евро. Затем в товарищеских встречах хорваты добивались одних побед — 1:0 с Тунисом, 4:2 с Египтом и 3:0 с Северной Македонией. Сейчас у коллектива, наконец, будет сильный соперник.

Да, уровень команд примерно равен. Хотя я чуть больше всё-таки верю в Португалию. Средний возраст команды у Хорватии выше, много опытных, зрелых игроков. А португальцы сочетают в составе и возраст, и молодость», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».