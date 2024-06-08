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«Флорида» — «Эдмонтон»: прогноз Павла Лысенкова на финальную серию Кубка Стэнли

«Флорида» — «Эдмонтон»: прогноз Павла Лысенкова на финальную серию Кубка Стэнли
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Хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на финальную серию Кубка Стэнли «Флорида» — «Эдмонтон».

Ставка: победа «Эдмонтона» в шести матчах за 5.75.

«На самом деле, мне кажется, что это достаточно ровная серия, потому что, с одной стороны, мы будем болеть за «Флориду», так как там есть трое русских — это Бобровский, Тарасенко и Куликов.

Другое дело, что у «Эдмонтона» есть свои плюсы. У них четыре бомбардира — Макдэвид, Драйзайтль, Ньюджент-Хопкинс, Бушар, они лидируют среди бомбардиров вообще во всём плей-офф. То есть показывают, как здорово команда играет от атаки. Там выдающееся большинство в топ-10 в истории лиги реализуется. И вратарь Скиннер вышел на хороший уровень. Поэтому я всё-таки не стал бы списывать «Эдмонтон» со счетов.

НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 1-й матч
09 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Мне кажется, атака «Эдмонтона» в этом финале может «Флориду» передавить. Так что я бы поставил на победу «Эдмонтона» в этой серии. И считаю, что для победы понадобится шесть матчей, поэтому счёт в серии – 2-4», — приводит слова Лысенкова «РБ Спорт».

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