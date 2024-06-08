«Флорида» — «Эдмонтон»: прогноз «Чемпионата» на первый матч финала Кубка Стэнли

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на первый матч финала Кубка Стэнли «Флорида» — «Эдмонтон».

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 1.98.

«Пантерз» на предыдущей стадии турнира победили «Рейнджерс» — 4-2. Из дуэли с Игорем Шестёркиным Сергей Бобровский вышел победителем. Из-за высочайшего мастерства российских голкиперов только один матч серии получился результативным.

Бобровский даже успел оформить шат-аут. Партнёры по команде после полуфинала отмечали трудолюбие, рвение, огромный опыт и другие сильные качества 35-летнего вратаря. Слабости у Сергея отсутствуют. Он демонстрирует потрясающую надёжность, регулярно парирует сложные шайбы и всегда остаётся хладнокровным.

«Эдмонтон» на предыдущей стадии победил обладающий очень большой глубиной состава «Даллас» — 4-2. Главные творцы успеха «нефтяников» хорошо знакомы — Зак Хайман, Коннор Макдэвид, Эван Бушар, Леон Драйзайтль и Райан Ньюджент-Хопкинс. Они продолжают это делать.

Макдэвид в 18 встречах плей-офф набрал 31 (5+26) очко, Драйзайтль — 28 (10+18), Бушар — 27 (6+21), Ньюджент-Хопкинс — 20 (6+14), а Хайман возглавляет список лучших снайперов плей-офф с 14 заброшенными шайбами. Пол Морис отметил, что с лидерами «Эдмонтона» нельзя играть один на один. Он подчеркнул, что защищаться придётся всей пятёркой.

Наилучшим вариантом для ставки при таком раскладе выглядит ТМ 5.5 шайбы за коэффициент 1.98. Выявить фаворита невозможно. Обе команды обладают шикарными составами, своей изюминкой и отменной сыгранностью. Серия вполне может затянуться до семи встреч.

Несмотря на то что у обоих клубов очень мощное нападение, слишком высокой результативности не ждём. На кону Кубок Стэнли. Серия обещает быть очень напряжённой. «Пантеры» и «нефтяники» будут очень осторожны и внимательны. Любая ошибка может стоить победы в турнире.