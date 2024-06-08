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«Флорида» — «Эдмонтон»: прогноз «Чемпионата» на первый матч финала Кубка Стэнли

«Флорида» — «Эдмонтон»: прогноз «Чемпионата» на первый матч финала Кубка Стэнли
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на первый матч финала Кубка Стэнли «Флорида» — «Эдмонтон».

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 1.98.

«Пантерз» на предыдущей стадии турнира победили «Рейнджерс» — 4-2. Из дуэли с Игорем Шестёркиным Сергей Бобровский вышел победителем. Из-за высочайшего мастерства российских голкиперов только один матч серии получился результативным.

Бобровский даже успел оформить шат-аут. Партнёры по команде после полуфинала отмечали трудолюбие, рвение, огромный опыт и другие сильные качества 35-летнего вратаря. Слабости у Сергея отсутствуют. Он демонстрирует потрясающую надёжность, регулярно парирует сложные шайбы и всегда остаётся хладнокровным.

«Эдмонтон» на предыдущей стадии победил обладающий очень большой глубиной состава «Даллас» — 4-2. Главные творцы успеха «нефтяников» хорошо знакомы — Зак Хайман, Коннор Макдэвид, Эван Бушар, Леон Драйзайтль и Райан Ньюджент-Хопкинс. Они продолжают это делать.

Макдэвид в 18 встречах плей-офф набрал 31 (5+26) очко, Драйзайтль — 28 (10+18), Бушар — 27 (6+21), Ньюджент-Хопкинс — 20 (6+14), а Хайман возглавляет список лучших снайперов плей-офф с 14 заброшенными шайбами. Пол Морис отметил, что с лидерами «Эдмонтона» нельзя играть один на один. Он подчеркнул, что защищаться придётся всей пятёркой.

НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 1-й матч
09 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Наилучшим вариантом для ставки при таком раскладе выглядит ТМ 5.5 шайбы за коэффициент 1.98. Выявить фаворита невозможно. Обе команды обладают шикарными составами, своей изюминкой и отменной сыгранностью. Серия вполне может затянуться до семи встреч.

Несмотря на то что у обоих клубов очень мощное нападение, слишком высокой результативности не ждём. На кону Кубок Стэнли. Серия обещает быть очень напряжённой. «Пантеры» и «нефтяники» будут очень осторожны и внимательны. Любая ошибка может стоить победы в турнире.

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