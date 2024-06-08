Бельгия — Люксембург: прогноз «Чемпионата» на товарищескую встречу

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на матч Бельгия — Люксембург.

Ставка: победа Бельгии с форой (-2.5) за 1.85.

«Красные дьяволы» завершают этап подготовки к Евро-2024 двумя товарищескими матчами. Они уже выиграли минувшую встречу с Черногорией (2:0), порадовав болельщиков интересными комбинациями в нападении и надёжной обороной. Забитыми мячами отметились опытный полузащитник «Ман Сити» Кевин Де Брёйне и лидер «Арсенала» Леандро Троссард.

Таким образом, бельгийцы продлили свою беспроигрышную серию с учётом всех соревнований до 14 матчей. Она стартовала ещё на ЧМ-2022 ничьей с Хорватией (0:0) и включила в полном объёме квалификацию Евро-2024. Огромный вклад в отличный результат «красных дьяволов» внёс назначенный на пост главного тренера сборной в феврале 2023 года Доменико Тедеско. Бывший тренер «Спартака» подтвердил свою высокую квалификацию.

Сборная Люксембурга в минувшей встрече проиграла Франции со счётом 0:3, но невозможно обойти стороной прогресс, который наметился у подопечных Люка Хольца. Он научил команду играть в обороне, прессинговать и неплохо контратаковать. В квалификации Евро-2024 у люксембуржцев были вполне приличные результаты, но пройти на турнир они не смогли.

Доменико Тедеско создал сильную команду. Сплав ветеранов и молодых талантов даёт отличный результат. Немного вызывает сомнения лишь позиция голкипера, но у тренера в распоряжении есть три примерно равных по силе игрока. Люксембург на пороге больших перемен, но пока не готов выдерживать давление топ-сборных. Мы рекомендуем ставку на победу Бельгии с форой (-2.5) за 1.85.