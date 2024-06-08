Бельгия — Люксембург: ставка Александра Мостового на товарищескую игру

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на товарищеский матч Бельгия — Люксембург.

Ставка: победа Бельгии с форой (-2) за 1.60.

«Бельгия сыграет дома с Люксембургом в рамках товарищеского матча. Я бы тут разгромной победы хозяев поля не ждал, ведь люксембуржцы показали неплохие результаты в отборе на Евро. Но для меня в их паре бельгийцы всё равно остаются фаворитами.

Бельгия сейчас идёт на длинной серии без поражений. Она уверенно вышла в финальную стадию Евро-2024. В группе только Австрия сумела навязать борьбу. За все восемь туров бельгийцы ни разу не проиграли, только дважды поделили очки с соперниками.

В других недавних товарищеских встречах подопечные Доменико Тедеско тоже не проигрывали — 1:0 с Сербией, 0:0 с Ирландией, 2:2 с Англией и 2:0 с Черногорией.

А вот от Люксембурга в отборе на Евро-2024 почти никто ничего не ждал. Но сборная показала хорошие результаты — финишировала третьей. Команда оторвалась от Исландии и Боснии и Герцеговины, но не успела опередить Словакию — разрыв составил пять очков.

Люксембург в итоге прошёл в стыковые матчи чемпионата Европы, но там сразу же уступил Грузии (0:2). После отбора на чемпионат Европы команда провела две товарищеские встречи, в которых одолела Казахстан (2:1) и крупно уступила Франции (0:3).

Таким образом, для люксембуржцев это будет вторая подряд игра с топовой сборной. И я тут тоже отдаю предпочтение хозяевам поля. Определённый уровень у Люксембурга есть, вряд ли он проиграет, пропустив более трёх мячей. Но итоговая победа всё равно достанется бельгийцам, я считаю», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».