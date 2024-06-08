Швейцария — Австрия: прогноз Алексея Андронова на контрольную игру 8 июня

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Швейцария – Австрия.

Ставка: обе забьют за 1.84.

«Очередной контрольный матч перед Евро. Довольно любопытная игра, потому что, ну, во-первых, встречаются две команды, которые географически находятся рядом. Пусть, может быть, мы не знаем чего-то про какие-то особенные их взаимоотношения, но всё равно противостояние соседей — это всегда интересно, всегда драматично. И плюс они сейчас будут выяснять, кто из них лучше готов к Евро.

Немножко разные команды. Австрийцы — команда бесшабашная и очень весёлая. Швейцария немножко не так играет. В последнем матче они уверенно разгромили Эстонию со счётом 4:0, но вот против команд, которые опасные, которые могут у их собственных ворот что-то создать, швейцарцы часто играют осторожно и аккуратно. В этом, на мой взгляд, и главная интрига этой встречи. Кто рискнёт отойти от собственной игровой философии, полагаю, что швейцарцы, которые всё-таки погибче, это делают чаще, они, может быть, и попробуют это сделать, хотя, с другой стороны, бояться Австрию ну как-то несколько будет странно тогда, в общем, зачем ехать на Евро, если ты боишься такой сборной, как Австрия. Но я думаю, что моменты должны быть и у тех и у других.

Мне нравится вариант со ставкой «обе забьют» с коэффициентом 1.84. Я не думаю, что и у тех и у других прям уж очень сильная оборона, поэтому где-то может и «привоз» сработать какой-то. В общем, может произойти ситуация, при которой даже неожидаемый гол залетит», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».