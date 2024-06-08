Мексика — Бразилия: прогноз «Чемпионата» на товарищескую игру 9 июня

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на товарищеский матч Мексика — Бразилия.

Ставка: победа Бразилии и тотал больше 2.5 мяча за 2.40.

В последней товарищеской встрече сборная Мексики с разгромным счётом уступила Уругваю (0:4). Игра шла в одни ворота. «Трёхцветные» угрожали сопернику только дальними ударами. Один из них пришёлся в перекладину, с другими у вратаря небесно-голубых не возникло проблем.

К предстоящему розыгрышу Кубка Америки мексиканцы абсолютно не готовы. Причина не столько в плохом управлении Хайме Лосано, сколько в поколении. Выступающих за клубы топ-5 лиг Европы мексиканцев можно по пальцам сосчитать. И практически все они играют за аутсайдеров.

Сборная Бразилии в последнем контрольном матче сыграла вничью с Испанией (3:3). Встреча мало чем походила на товарищескую. Команды не стеснялись вступать в борьбу, часто нарушали правила и всё время шли вперёд. В составе жёлто-зелёных задавал ритм Винисиус Жуниор.

К Кубку Америки Винисиус подходит в качестве лидера национальной команды, так как восстановление Неймара после травмы затянулось. Винисиус помогает талантливой молодёжи, в частности Эндрику, привыкнуть к давлению. Справляется с ролью наставника он весьма неплохо.

Во встрече с Испанией Эндрик отметился забитым мячом. 17-летнего талантливого нападающего ждёт большое будущее. Вполне возможно, он порадует результативностью и в предстоящем матче. Поставить на победу Бразилии и тотал больше 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.40.

В составе сборной Бразилии очень мало футболистов, которые на клубном уровне не выступают за команды из топ-5 лиг Европы. Разница в классе и качестве игры просто огромная. Жёлто-зелёные могут выиграть даже крупно. Они явные фавориты предстоящей встречи.