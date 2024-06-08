Швеция — Сербия: прогноз на товарищескую встречу 8 июня

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на товарищеский матч Швеция — Сербия.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.03.

Сборная Швеции не сумела пробиться на Евро-2024 из-за высокой конкуренции. Она оказалась не так стабильна и сильна, как Бельгия и Австрия, хотя талантов в составе сине-жёлтых не меньше, чем у австрийцев. Янне Андерссон оказался не в силах раскрыть весь их потенциал.

Слово за перспективным датским специалистом Йоном Даль Томассоном. Под его руководством национальная команда провела три товарищеских матча, в которых уступила Португалии (2:5) и Дании (1:2), а также победила Албанию (1:0). Для начала неплохо.

Сборной Сербии досталась более лёгкая группа в квалификации на Евро-2024, чем шведам. Она без больших проблем прошла отбор. «Белые орлы» уступили только стремительно прогрессирующей Венгрии (дважды по 1:2), а также сыграли вничью с Болгарией (1:1 и 2:2).

Следующая задача Драгана Стойковича — как можно лучше подготовить подопечных к финальному раунду Евро-2024. В последних трёх товарищеских встречах сербы сначала уступили России (0:4) и победили Кипр (1:0), а затем проиграли Австрии (1:2). Пока что всё идёт не по лучшему сценарию.

У обеих сборных отличный подбор игроков в нападении. Тренерам нужно только воспользоваться сильными качествами форвардов, и тогда встреча непременно получится результативной. В обороне надёжности не хватает что шведам, что сербам. Ждём, что команды порадуют изобилием забитых мячей.