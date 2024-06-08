Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Дания — Норвегия: прогноз «Чемпионата» на контрольную встречу

Дания — Норвегия: прогноз «Чемпионата» на контрольную встречу
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Дания — Норвегия.

Ставка: победа Дании за 2.20.

После провала на ЧМ-2022 Дания не расклеилась. Она собралась с мыслями и без большого труда добыла путёвку на Евро-2024. Единственное — «алая гвардия» недооценила Казахстан. Она потерпела поражение в выездной встрече 2-го тура квалификации, ведя в счёте 2:0. Не стоило расслабляться преждевременно.

Каспер Юльманн сделал выводы. В последних трёх товарищеских встречах его подопечные сыграли вничью со Швейцарией (0:0), обыграли Фарерские острова (2:0) и Швецию (2:1). Победный гол в последней игре, который получился очень красивым, забил многолетний лидер сборной Кристиан Эриксен.

Под руководством Каспера Юльманна игроки «МЮ» приносят гораздо больше пользы. Показательно, что, когда Эриксен выразил недовольство игровым временем в составе «красных дьяволов», Хойлунд его поддержал. Связь и командный дух в сборной Дании на высоком уровне.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
08 июня 2024, суббота. 20:30 МСК
Дания
Не начался
Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Про Норвегию того же сказать нельзя. У Столе Сольбаккена есть в составе две звезды мирового уровня — Мартин Эдегор и Эрлинг Холанд. Да и в целом состав у «свёрл» весьма приличный. Тем не менее ни на один из трёх последних крупных международных турниров они квалифицироваться не сумели.

В отборе на Евро-2024 норвежцам попалась группа, в которой вполне можно побороться за получение путёвки в финальный раунд. Однако они обыграли только Кипр (3:1 и 4:0) и Грузию (2:1).

Картина предельно проста. У Дании отлично отлажены все механизмы, а лидеры регулярно делают результат. Столе Сольбаккен не достиг всего того, что смог Каспер Юльманн. «Свёрла» уверенно побеждают андердогов, но всегда испытывают проблемы и чаще всего терпят поражения во встречах с командами посильнее.

Материалы по теме
Хорватия и Португалия раскрепостятся, Холанд притормозит. Экспресс на футбол
Хорватия и Португалия раскрепостятся, Холанд притормозит. Экспресс на футбол
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android