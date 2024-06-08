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Эксперты назвали самый вероятный счёт матча Португалия — Хорватия

Эксперты назвали самый вероятный счёт матча Португалия — Хорватия
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8 июня состоится товарищеский матч Португалия — Хорватия. Начало игры запланировано на 19:45 мск.

Букмекеры считают фаворитами хозяев: поставить на победу португальцев можно с коэффициентом 1.73. Это примерно 56% вероятности. Успех хорватов оценён в 5.65 (17%). Ставки на ничью принимаются за 3.72 (27%).

Аналитики считают, что матч Португалия — Хорватия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90.

Самый вероятный исход встречи — 1:0 в пользу сборной Португалии (6.40). С коэффициентом 6.50 предлагается заключить пари на ничью 1:1.

Ставки на победу Португалии со счётом 2:0 принимаются за 7.30, победа хозяев 2:1 идёт за 8.40. Вероятность нулевой ничьей оценена в 11.0.

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