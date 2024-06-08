Букмекеры оценили шансы сборной Бразилии победить Мексику

9 июня состоится товарищеский матч Мексика — Бразилия. Начало игры — в 4:00 мск. Встреча состоится на нейтральном поле в США.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами бразильцев: поставить на победу «селесао» можно с коэффициентом 1.56. Это примерно 62% вероятности. Успех мексиканцев оценён в 6.40 (15%). Ставки на ничью принимаются за 4.20 (23%).

Аналитики считают, что матч Мексика — Бразилия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00.

Если забьют «трёхцветные», сыграет коэффициент 1.62. Гол в исполнении сборной Бразилии доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Ставки на победу Бразилии с форой (-1.5) принимаются с коэффициентом 2.40.