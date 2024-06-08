Мексика — Бразилия: эксперты назвали самый вероятный счёт матча

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9 июня состоится товарищеский матч Мексика — Бразилия. Начало встречи намечено на 4:00 мск. Игра пройдёт на нейтральном поле в США.

Букмекеры отдают явное предпочтение сборной Бразилии: поставить на победу «селесао» можно с коэффициентом 1.56. Это примерно 62% вероятности. Успех мексиканцев оценён в 6.40 (15%). Ставки на ничью принимаются за 4.20 (23%).

Аналитики считают, что матч Мексика — Бразилия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04. Заключить пари на «обе забьют» предлагается за 1.90.

Наиболее вероятный исход — победа Бразилии 1:0 (6.60). С коэффициентом 6.80 можно поставить на победу Бразилии со счётом 2:0. Пари на ничью 1:1 принимаются за 7.20.

Вероятность победы Бразилии со счётом 3:0 оценена в 10.50.