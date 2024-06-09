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Италия — Босния и Герцеговина: прогноз букмекеров на матч

Италия — Босния и Герцеговина: прогноз букмекеров на матч
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9 июня в Эмполи на стадионе «Карло Кастеллани» состоится товарищеский матч Италия — Босния и Герцеговина. Начало намечено на 21:45 мск.

Букмекеры считают явными фаворитами хозяев: поставить на победу итальянцев можно с коэффициентом 1.30. Это примерно 76% вероятности. Успех боснийцев оценивается в 12.5 (7%). На ничью дают коэффициент 5.70 (17%).

Букмекеры считают, что игра Италия — Босния и Герцеговина получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95.

Если забьют футболисты сборной Италии, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20. Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 2.46.

Победа Италии с разницей в два и более мяча идёт за 1.77.

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