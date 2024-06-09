Букмекеры оценили шансы сборной Канады не проиграть Франции

9 июня в Бордо (Франция) состоится товарищеский матч Франция — Канада. Начало игры запланировано на 22:15 мск.

Эксперты не сомневаются в хозяевах поля: поставить на победу французов можно с коэффициентом 1.19. Это примерно 80% вероятности. Успех канадцев оценивается в 14.0 (7%). На ничью дают коэффициент 7.50 (13%).

Заключить пари на то, что Канада не проиграет, предлагается за 4.85 (20%).

Букмекеры считают, что игра Франция — Канада получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.64.

Если забьют игроки сборной Франции, зайдёт коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.04.