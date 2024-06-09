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Эксперты оценили шансы сборной Аргентины в матче с Эквадором

Эксперты оценили шансы сборной Аргентины в матче с Эквадором
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10 июня состоится товарищеский матч Аргентина — Эквадор. Стартовый свисток прозвучит в 2:00 мск. Игра пройдёт на нейтральном поле в США.

Эксперты отдают явное предпочтение действующим чемпионам мира: поставить на победу сборной Аргентины можно с коэффициентом 1.59. Это примерно 61% вероятности. Успех команды Эквадора оценён в 6.10 (16%). Ставки на ничью принимаются за 4.20 (23%).

Аналитики не уверены, что матч Аргентина — Эквадор получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87.

Если забьёт «триколор», сыграет коэффициент 1.65. Гол в исполнении сборной Аргентины доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» можно за 1.94.

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