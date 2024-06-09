Беспроигрышная ставка до 3000 рублей к финалу «Ролан Гаррос» Алькарас — Зверев!

9 июня в матче финала «Ролан Гаррос» сыграют Александр Зверев и Карлос Алькарас. Начало — не ранее 15:30 мск. Ты можешь получить беспроигрышную ставку от букмекера БЕТСИТИ до 3000 рублей. Нужно только выполнить простые условия:

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В полуфинале немец не сразу вкатился в игру. Первый сет он проиграл Касперу Рууду (2:6), уступая как в скорости, так и в точности. Однако во втором сете норвежец почувствовал боли в желудке. Четвёртая ракетка мира воспользовался тем, что его соперник сбавил в скорости, выиграв у него следующие три сета – 6:2, 6:4, 6:2.

Алькарас в полуфинале встретился с талантливым Синнером. Это был захватывающий матч, который продлился все пять сетов. Дошло до того, что Янник почувствовал судороги в руке, что, несомненно, мешало ему играть так же, как в начале встречи. В итоге Карлос одержал волевую победу со счётом 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3.

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