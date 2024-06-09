Александр Зверев — Карлос Алькарас: прогноз «Чемпионата» на финал «Ролан Гаррос»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на финал «Ролан Гаррос» Александр Зверев — Карлос Алькарас.

Ставка: победа Зверева за 3.35.

В финале Открытого чемпионата Франции Александр Зверев будет играть с Карлосом Алькарасом. Это будет невероятное событие. Начало матча – не ранее 15:30 мск.

В полуфинале немец не сразу вкатился в игру. Первый сет он проиграл Касперу Рууду (2:6), уступая как в скорости, так и в точности. Однако во втором сете норвежец почувствовал боли в желудке. Четвёртая ракетка мира воспользовался тем, что его соперник сбавил в скорости, выиграв у него следующие три сета – 6:2, 6:4, 6:2.

Зверев не жалел Рууда, выполнив 53 удара навылет. Также в глаза бросаются 19 эйсов – это отличный показатель. В карьере немецкого теннисиста это будет второй финал «Большого шлема». Последний раз он так далеко добирался в 2020 году на Открытом чемпионате США.

Алькарас в полуфинале встретился с талантливым Синнером. Это был захватывающий матч, который продлился все пять сетов. Дошло до того, что Янник почувствовал судороги в руке, что, несомненно, мешало ему играть так же, как в начале встречи. В итоге Карлос одержал волевую победу со счётом 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3.

В этом сезоне Александр уже успел насолить Алькарасу. Причём на Открытом чемпионате Австралии, выиграв у него со счётом 6:1, 6:3, 6:7, 6:4. Испанец взял реванш на турнире в Индиан-Уэллсе – 6:3, 6:1. Но масштаб не тот. Вот если он обыграет немца на «Ролан Гаррос», это будет совсем другая история.

Мы предлагаем поставить на победу Зверева, который умеет побеждать Алькараса на важных турнирах, с коэффициентом 3.35. Ощущается, что у Александра должно было остаться больше сил. Встреча с Руудом не вызвала особых проблем. А вот Карлосу пришлось приложить много усилий, чтобы добыть волевую победу.