Зверев — Алькарас: во сколько начало финала «Ролан Гаррос», кто фаворит, прогнозы и ставки

9 июня в матче финала «Ролан Гаррос» сыграют Александр Зверев и Карлос Алькарас. Начало — не ранее 15:30 мск. Эксперты отдают предпочтение испанцу: коэффициент на его победу — 1.38. Шансы немца оценили коэффициентом 3.35.

Аналитики считают, что матч Александр Зверев – Карлос Алькарас получится упорным: ставки на тотал больше 36.5 гейма принимаются за 1.67, а тотал меньше 36.5 гейма оценён экспертами коэффициентом в 2.20. Поставить на победу испанца со счётом 3:0 по сетам можно за 3.05.

В полуфинале немец не сразу вкатился в игру. Первый сет он проиграл Касперу Рууду (2:6), уступая как в скорости, так и в точности. Однако во втором сете норвежец почувствовал боли в желудке. Четвёртая ракетка мира воспользовался тем, что его соперник сбавил в скорости, выиграв у него следующие три сета – 6:2, 6:4, 6:2.

Алькарас в полуфинале встретился с талантливым Синнером. Это был захватывающий матч, который продлился все пять сетов. Дошло до того, что Янник почувствовал судороги в руке, что, несомненно, мешало ему играть так же, как в начале встречи. В итоге Карлос одержал волевую победу со счётом 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3.

В этом сезоне Александр уже успел насолить Алькарасу. Причём на Открытом чемпионате Австралии, выиграв у него со счётом 6:1, 6:3, 6:7, 6:4. Испанец взял реванш на турнире в Индиан-Уэллсе – 6:3, 6:1. Но масштаб не тот. Вот если он обыграет немца на «Ролан Гаррос», это будет совсем другая история.