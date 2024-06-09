Франция — Канада: ставка Александра Мостового на товарищеский матч

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на товарищеский матч Франция — Канада.

Ставка: победа Франции с форой (-2) за 1.98.

«Франция встретится с Канадой. Особыми успехами команда из Северной Америки в последнее время не отличалась. Не вижу, за счёт чего тут «кленовые листья» добьются успеха.

Канада в последних матчах стабильно чередовала победы и поражения. Так, в Золотом кубке «кленовые листья» дошли до четвертьфинала, где их выбили США (2:3). А в Лиге наций КОНКАКАФ канадцы дважды провели матчи с Ямайкой (2:1 и 2:3), а также с Тринидад и Тобаго (2:0).

Были и товарищеские игры у Канады. Но в них команда ничего особо не добивалась. Ещё в октябре прошлого года она потерпела неудачу с Японией (1:4), а пару дней назад также пропустила четыре мяча, но в ответ уже не забила – 0:4 от Нидерландов. Сейчас канадцы ведут подготовку к Кубку Америки.

Франция в отборе на Евро-2024 уверенно подтвердила свой статус фаворита группы. Заняла она итоговую первую строчку, оторвавшись от Нидерландов. За полтора года французы проиграли только дважды. И оба этих раза были в товарищеских встречах, да ещё и с одной и той же командой — с Германией (1:2 и 0:2). В других встречах у подопечных Дешама проблем не было. Пару дней назад коллектив уверенно переиграл Люксембург (3:0).

Я тут верю в победу Франции. Канада ещё на ЧМ-2022 разочаровала. С тех пор каких-то больших успехов она не добивалась. Французы же форму явно не растеряли. Более того, Евро-2024 совсем рядом, команда будет настроена на победу сейчас», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».